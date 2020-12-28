Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус не снижает обороты в Киеве: плюс 851 больной за сутки

Понедельник, 28 декабря 2020, 11:12
Коронавирус не снижает обороты в Киеве: плюс 851 больной за сутки

За прошедшие сутки коронавирусом заболел еще 851 киевлянин, 10 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 28 декабря

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки - 851 больной коронавирусом. Десять человек умерли. Выздоровели в сутки 188 человек".

Детали: Заболели 27 декабря: 477 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 19 девочек от 2 недель до 17 лет. А также 332 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет и 23 мальчика от пяти месяцев до 17 лет. Заразился также 21 медик.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 305, Днепровском -180, Оболонском районе - 107 случаев.

 

В больницы столицы госпитализировали 102 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам Кличко, всего в стационарах медучреждений столицы сейчас лечатся 1875 больных коронавирусом. Из них 12 детей. 1220 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1344 человека. Во аппаратами ИВЛ - 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - более 45 процентов.

Всего за период пандемии в столице на сегодня уже 108 055 подтвержденных случаев заболевания, 1854 человек умерли от вируса. Преодолел болезнь 37 461 житель столицы.

Напомним: В Украине за минувшие сутки зафиксировали 4385 новых случаев COVID-19, 75 смерти и 7191 выздоровление.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за прошедшую неделю в Украине был зафиксирован 59 381 случай заражения COVID-19 в противовес 70 327 от предыдущей недели. Степанов считает это результатом противоэпидемических мер правительства, в то же время Минздрав не планирует отменять или переносить усиленный локдаун января. Министр объяснил почему.

Украинская правда
Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева
Последние новости
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
Все новости...
Реклама: