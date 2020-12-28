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Коронавирус не снижает обороты в Киеве: плюс 851 больной за сутки

Понедельник, 28 декабря 2020, 12:12

За прошедшие сутки коронавирусом заболел еще 851 киевлянин, 10 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 28 декабря

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки - 851 больной коронавирусом. Десять человек умерли. Выздоровели в сутки 188 человек".

Детали: Заболели 27 декабря: 477 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 19 девочек от 2 недель до 17 лет. А также 332 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет и 23 мальчика от пяти месяцев до 17 лет. Заразился также 21 медик.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 305, Днепровском -180, Оболонском районе - 107 случаев.

 

В больницы столицы госпитализировали 102 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам Кличко, всего в стационарах медучреждений столицы сейчас лечатся 1875 больных коронавирусом. Из них 12 детей. 1220 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1344 человека. Во аппаратами ИВЛ - 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - более 45 процентов.

Всего за период пандемии в столице на сегодня уже 108 055 подтвержденных случаев заболевания, 1854 человек умерли от вируса. Преодолел болезнь 37 461 житель столицы.

Украинская правда
Темы: Киев


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