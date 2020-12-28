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У КС кажуть, що Тупицький не з'явився в ОГП з поважної причини

Понеділок, 28 грудня 2020, 13:18

В Конституційному суді стверджують, що їхній голова Олександр Тупицький не прийшов у понеділок в Офіс генпрокурора для проведення процесуальних дій з поважної причини.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співрозмовника в КС

Пряма мова: "Тупицький не з'явився з поважних причин. І у нього немає намірів ухилятися від процесуальних дій".

Деталі: Коментуючи направлення Офісом генпрокурора президенту клопотання про відсторонення Тупицького з посади судді КС терміном на два місяці, в суді підкреслили: "Ні Конституція, ні закон України "Про Конституційний суд" не оперують таким поняттям як відсторонення судді КС від займаної посади".

Що передувало: Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому через його неявку в понеділок на процесуальні дії. Тупицького підозрюєюють у підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка.

Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали на 28 грудня до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

Передісторія: 

  • Журналісти "Схем" із посиланням на запис розмови за участю Олександра Тупицького повідомили, що чинний голова КС, коли був суддею в Донецьку у 2006–2010 роках, за допомогою впливу та знайомств серед суддів сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес та, ймовірно, отримав частку у цьому підприємстві.
  • У жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури за участю СБУ записали розмову Тупицького в рамках кримінального провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.
  • Тупицький, який на той момент був заступником голови КС, у кафе поблизу КСУ переконував донецького бізнесмена Владислава Дрегера не свідчити про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу", в заволодінні яким підозрюють Татькова.

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Теми: КСОфіс генпрокурора


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