В КС говорят, что Тупицкий не явился в ОГП по уважительной причине

В Конституционном суде утверждают, что их глава Александр Тупицкий не пришел в понедельник в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседника в КС

Прямая речь: "Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий".

Детали: Комментируя направление Офисом генпрокурора президенту ходатайства об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, в суде подчеркнули: "Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности".

Что предшествовало: Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия. Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Председателя КС вызвали на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

Предыстория:

Журналисты "Схем" со ссылкой на запись разговора с участием Александра Тупицкого сообщили, что действующий глава КС, когда был судьей в Донецке в 2006-2010 годах, с помощью влияния и знакомств среди судей способствовал завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил долю в этом предприятии.

В октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры при участии СБУ записали разговор Тупицкого в рамках уголовного производства в отношении бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КС, в кафе возле КСУ убеждал донецкого бизнесмена Владислава Дрегера не свидетельствовать о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода", в завладении которым подозревают Татькова.

Читайте также: Неприкасаемые. Разбираем биографии и решения судей Конституционного Суда