Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В КС говорят, что Тупицкий не явился в ОГП по уважительной причине

Понедельник, 28 декабря 2020, 13:18

В Конституционном суде утверждают, что их глава Александр Тупицкий не пришел в понедельник в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседника в КС

Прямая речь: "Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий".

Детали: Комментируя направление Офисом генпрокурора президенту ходатайства об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, в суде подчеркнули: "Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности".

Что предшествовало: Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия. Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Председателя КС вызвали на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

Предыстория:

  • Журналисты "Схем" со ссылкой на запись разговора с участием Александра Тупицкого сообщили, что действующий глава КС, когда был судьей в Донецке в 2006-2010 годах, с помощью влияния и знакомств среди судей способствовал завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил долю в этом предприятии.
  • В октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры при участии СБУ записали разговор Тупицкого в рамках уголовного производства в отношении бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.
  • Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КС, в кафе возле КСУ убеждал донецкого бизнесмена Владислава Дрегера не свидетельствовать о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода", в завладении которым подозревают Татькова.

Читайте также: Неприкасаемые. Разбираем биографии и решения судей Конституционного Суда

Темы: КСОфис генпрокурора


powered by lun.ua
Главное сегодня

дополненоГлава КС не явился для вручения подозрения. Офис генпрокурора делает следующий ход

Коронавирус на спаде. Степанов объяснил, почему январский локдаун не отменят

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 4385 заражений

Кому не нужен карантин при въезде в Польшу – разъяснение

фотоНа Софийскую площадь вернули снятую с елки шляпу

фото, видеоВ Минске впервые не анонсировали акцию протеста, задержанных немного

Все новости...
КС
Глава КС не явился для вручения подозрения. Офис генпрокурора делает следующий ход
Зеленский о КС: дети Януковича, племянники Порошенко, родственники Тимошенко
Глава КС получил повестку в Офис генпрокурора и сделал "ответный ход"
Последние новости
13:18
В КС говорят, что Тупицкий не явился в ОГП по уважительной причине
13:14
Шкарлет объяснил, почему заговорил об обучении с 5 лет и почему 12-летнее образование должно остаться в школах
13:12
НБУ отказал белорусскому бизнесмену в покупке "БТА банка"
12:45
Татарову не смогли избрать меру пресечения, не пришли прокуроры
12:43
"У нас не стоит вопрос отказа от отношений с МВФ" - глава НБУ
12:42
Поставка вакцины в Турцию задерживается из-за вспышки коронавируса на китайской таможне
12:25
На шахте "Золотое" произошел обвал, спасатели ищут горняка
12:23
Председатель Совета НБУ назвал иски Рожковой и Сологуба "демаршем"
12:12
Коронавирус не снижает обороты в Киеве: плюс 851 больной за сутки
11:55
Pfizer на день отложила доставку новой партии вакцины в Испанию
Все новости...