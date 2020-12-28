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Окупанти 13 разів порушили "тишу": один поранений у ЗСУ

Понеділок, 28 грудня 2020, 17:44
Окупанти 13 разів порушили тишу: один поранений у ЗСУ

Протягом доби 28 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано тринадцять порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання.

Поблизу населеного пункту Чермалик російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем".

Деталі: Зазначається, що біля Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, а поруч зі Світлодарськом застосували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Біля Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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