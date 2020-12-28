Оккупанты 13 раз нарушили "тишину": один раненый в ВСУ

В течение суток 28 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня враг применил БПЛА, но оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.

Вблизи населенного пункта Чермалык российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей. Враждебную огневую активность была замечена и неподалеку Авдеевки и Марьинки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем".

Детали: Отмечается, что у Южного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, а рядом со Светлодарск применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.