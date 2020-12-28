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Електронна "прописка": Кабмін погодився на експериментальний проєкт

Понеділок, 28 грудня 2020, 18:41
Електронна прописка: Кабмін погодився на експериментальний проєкт

Уряд схвалив постанову, якою започатковує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі.

Джерело: пресслужба Міністерства цифрової трансформації, глава відомства Михайло Федоров у Telegram

Деталі: Послуга буде доступна для:

  • неповнолітніх дітей віком від 14 до 18 років за адресою місця проживання батьків чи одного з них
  • українців, які мають ID-картку, — за адресою житла, відомості про яке внесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, якщо особа володіє житлом або отримала електронну згоду на реєстрацію від власника чи співвласника житла.

На перших етапах послуга буде доступна у тестовому режимі в деяких містах України.

Федоров зазначив, що "прописка" – це наймасовіша послуга в Україні. Але подробиці її роботи онлайн він розповість лише у 2021 році.

Пряма мова Федорова: "Прописка" - наймасовіша послуга в нашій країні. Ми довго шукали рішення, яке дозволить нейтралізувати той хаос, який був створений в даній сфері багато років назад.

З середини весни послуга повинна запрацювати для великої частини українців. Не буду зараз занурювати в усі деталі. Будемо вже активно ділитися після Нового Року. Команда старанно шукала рішення і воно отримало юридичну підтримку".

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Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівДіяФедоров
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