Правительство одобрило постановление, которым начинает экспериментальный проект по регистрации и снятия с регистрации места проживания в электронной форме.

Источник: пресс-служба Министерства цифровой трансформации, глава ведомства Михаил Федоровв Telegram

Детали: Услуга будет доступна для:

несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них

украинцев, которые имеют ID-карту - по адресу жилья, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещевых прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получила электронное согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины.

Федоров отметил, что приписка - это самая массовая услуга в Украине. Но подробности ее работы онлайн он расскажет только в 2021 году.

Прямая речь Федорова: "Прописка - самая массовая услуга в нашей стране. Мы долго искали решение, которое позволит нейтрализовать тот хаос, который был создан в данной сфере много лет назад.

С середины весны услуга должна заработать для большой части Украинской. Не буду сейчас погружать во все детали. Будем уже активно делиться после Нового Года. Команда старательно искала решение, и оно получило юридическую поддержку".

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