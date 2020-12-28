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Суд арештував майно голови "Партії угорців України"

Понеділок, 28 грудня 2020, 21:08
Суд арештував майно голови Партії угорців України

Закарпатський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у голови "Товариства угорської культури Закарпаття" Василя Брензовича.

Джерело: пресслужба суду

Дослівно: "З урахуванням того, що відповідне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для встановлення всіх обставин вчиненого злочину своїм рішенням апеляційний суд наклав арешт на майно. Отже, клопотання слідчого задоволено повністю".

Нагадаємо: У понеділок 30 листопада Служба безпеки України одночасно почала низку обшуків на Закарпатті

Найдовше обшукували будинок Брензовича – щонайменше 12 годин, з 9 ранку до 21 вечора. У КМКС кажуть, що санкцію на обшук дав Запорізький суд ще на початку минулого тижня. 

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров розповів, що прокурори готують підозру Брензовичу.

Детальніше про ситуацію у статті: Проти НАТО та "сепаратизму": як дії СБУ на Закарпатті створили проблеми для України

Українська правда
Теми: ЗакарпаттяУгорщина
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