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Суд арестовал имущество главы "Партии венгров Украины"

Понедельник, 28 декабря 2020, 22:08

Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда о наложении ареста на имущество, изъятое при обыске у председателя "Общества венгерской культуры Закарпатья" Василия Брензовича.

Источник: пресс-служба суда

Дословно: "С учетом того, что соответствующее имущество являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество. Итак, ходатайство следователя удовлетворено полностью".

Напомним: В понедельник 30 ноября Служба безопасности Украины одновременно начала ряд обысков на Закарпатье.

Дольше всего обыскивали дом Брензовича – более 12 часов, с 9:00 до 21:00.

В КМКС говорят, что санкцию на обыск дал Запорожский суд еще в начале прошлой недели.

Подробнее о ситуации в статье: Против НАТО и "сепаратизма": как действия СБУ в Закарпатье создали проблемы для Украины 

Украинская правда
Темы: ЗакарпатьеВенгрия


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