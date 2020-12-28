Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арестовал имущество главы "Партии венгров Украины"

Понедельник, 28 декабря 2020, 21:08
Суд арестовал имущество главы Партии венгров Украины

Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда о наложении ареста на имущество, изъятое при обыске у председателя "Общества венгерской культуры Закарпатья" Василия Брензовича.

Источник: пресс-служба суда

Дословно: "С учетом того, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество. Итак, ходатайство следователя удовлетворено полностью".

Напомним: В понедельник 30 ноября Служба безопасности Украины одновременно начала ряд обысков на Закарпатье.

Дольше всего обыскивали дом Брензовича – более 12 часов, с 9:00 до 21:00.

В КМКС говорят, что санкцию на обыск дал Запорожский суд еще в начале прошлой недели.

Подробнее о ситуации в статье: Против НАТО и "сепаратизма": как действия СБУ в Закарпатье создали проблемы для Украины 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗакарпатьеВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Закарпатье
Избившего женщину в Ужгороде военкома уволят из рядов ВСУ – Минобороны
На Закарпатье запретили УПЦ МП
Мертвый медведь: пограничники подадут в суд из-за обвинений в охоте
Последние новости
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
Все новости...
Реклама: