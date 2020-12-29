МЗС: Іран так і не надав Україні звіт щодо збитого літака МАУ

Іранська сторона досі не передала Києву проєкт технічного звіту щодо причин катастрофи літака авіакомпанії МАУ, який у січні минулого року збили іранські військові.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в інтерв’ю для ВВС News Україна

Пряма мова: "Українській стороні не надходив проєкт технічного звіту, підготовлений Іраном. Він обіцяє зробити це до кінця цього року. Ми чуємо ці обіцянки вже два місяці".

Деталі: Заступник Кулеби каже, що сталося "невелике непорозуміння", коли ЗМІ повідомили про передачу цього звіту. Водночас тоді мова йшла про відеоконференцію, де країни-учасниці розслідування обговорили технічне розслідування трагедії.

За словами Єніна, остаточний звіт щодо катастрофи є ключовим етапом встановлення справедливості у справі. Саме в ньому мають бути висновки щодо технічного стану літака, дій пілотів, взаємодії іранських цивільних спеціалістів тегеранського аеропорту та військових, що відповідали за ППО тощо.

Порушувати питання компенсацій можна буде тоді, коли будуть точно визначені причини авіатрощі, а винні будуть притягнуті до відповідальності.

"На жаль, ми змушені констатувати брак довіри у відносинах наших держав. Ми пропонували Ірану створити спільну слідчу групу. Наполягали на проведенні спільних слідчих дій за участю українських та іранських слідчих та прокурорів. Поки що дані ними обіцянки лишилися на папері", – підсумував Єнін.

Що передувало: Тегеран наполягає, що Україна отримала інформацію про остаточний технічний звіт щодо катастрофи літака МАУ.

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