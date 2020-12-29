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МЗС: Іран так і не надав Україні звіт щодо збитого літака МАУ

Вівторок, 29 грудня 2020, 01:01
МЗС: Іран так і не надав Україні звіт щодо збитого літака МАУ

Іранська сторона досі не передала Києву проєкт технічного звіту щодо причин катастрофи літака авіакомпанії МАУ, який у січні минулого року збили іранські військові.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в інтерв’ю для ВВС News Україна 

Пряма мова: "Українській стороні не надходив проєкт технічного звіту, підготовлений Іраном. Він обіцяє зробити це до кінця цього року. Ми чуємо ці обіцянки вже два місяці".

Деталі: Заступник Кулеби каже, що сталося "невелике непорозуміння", коли ЗМІ повідомили про передачу цього звіту. Водночас тоді мова йшла про відеоконференцію, де країни-учасниці розслідування обговорили технічне розслідування трагедії. 

За словами Єніна, остаточний звіт щодо катастрофи є ключовим етапом встановлення справедливості у справі. Саме в ньому мають бути висновки щодо технічного стану літака, дій пілотів, взаємодії іранських цивільних спеціалістів тегеранського аеропорту та військових, що відповідали за ППО тощо.

Порушувати питання компенсацій можна буде тоді, коли будуть точно визначені причини авіатрощі, а винні будуть притягнуті до відповідальності. 

"На жаль, ми змушені констатувати брак довіри у відносинах наших держав. Ми пропонували Ірану створити спільну слідчу групу. Наполягали на проведенні спільних слідчих дій за участю українських та іранських слідчих та прокурорів. Поки що дані ними обіцянки лишилися на папері", – підсумував Єнін.

Що передувало: Тегеран наполягає, що Україна отримала інформацію про остаточний технічний звіт щодо катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо: 

  • Цього тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна досі не отримала від Ірану фінальний технічний звіт про катастрофу літака МАУ.
  • Іранське агентство Tasnim  раніше повідомило, що Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про січневу авіакатастрофу українського пасажирського літака МАУ під Тегераном посадовцям інших країн, чиї громадяни постраждали у збитті літака.
  • Наступного дня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заперечив, що Іран передав фінальний технічний звіт.
  • Як відомо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Українська правда
Теми: катастрофа МАУ в ІраніМЗС
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