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МИД: Иран так и не предоставил Украине отчет о сбитом самолете МАУ

Вторник, 29 декабря 2020, 02:01

Иранская сторона до сих пор не передала Киеву проект технического отчета о причинах катастрофы самолета авиакомпании МАУ, который в январе прошлого года сбили иранские военные.

Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью ВВС News Украина

Прямая речь: "Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца этого года. Мы слышим эти обещания уже два месяца".

Детали: Заместитель Кулебы говорит, что произошло "небольшое недоразумение", когда СМИ сообщили о передаче этого отчета. В то же время тогда речь шла о видеоконференции, где страны-участницы расследования обсудили техническое расследование трагедии.

По словам Енина, окончательный отчет по катастрофе является ключевым этапом установления справедливости в деле. Именно в нем должны быть выводы относительно технического состояния самолета, действий пилотов, взаимодействия иранских гражданских специалистов тегеранского аэропорта и военных, которые отвечали за ПВО и тому подобное.

Ставить вопрос компенсаций можно будет тогда, когда будут точно определены причины крушения, а виновные будут привлечены к ответственности.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать недостаток доверия в отношениях наших государств. Мы предлагали Ирану создать совместную следственную группу. Настаивали на проведении совместных следственных действий с участием украинских и иранских следователей и прокуроров. Пока данные ими обещания остались на бумаге", – подытожил Енин .

Что предшествовало: Тегеран настаивает, что Украина получила информацию об окончательном техническом отчете по катастрофе самолета МАУ.

Напомним: 

  • На этой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина до сих пор не получила от Ирана финальный технический отчет о катастрофе самолета МАУ.
  • Иранское агентство Tasnim ранее сообщило, что Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о январской авиакатастрофе украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном должностным лицам других стран, чьи граждане пострадали при катастрофе самолета.
  • На следующий день заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин опроверг, что Иран передал финальный технический отчет.
  • Как известно, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в ИранеМИД


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