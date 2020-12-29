МИД: Иран так и не предоставил Украине отчет о сбитом самолете МАУ
Иранская сторона до сих пор не передала Киеву проект технического отчета о причинах катастрофы самолета авиакомпании МАУ, который в январе прошлого года сбили иранские военные.
Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью ВВС News Украина
Прямая речь: "Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца этого года. Мы слышим эти обещания уже два месяца".
Детали: Заместитель Кулебы говорит, что произошло "небольшое недоразумение", когда СМИ сообщили о передаче этого отчета. В то же время тогда речь шла о видеоконференции, где страны-участницы расследования обсудили техническое расследование трагедии.
По словам Енина, окончательный отчет по катастрофе является ключевым этапом установления справедливости в деле. Именно в нем должны быть выводы относительно технического состояния самолета, действий пилотов, взаимодействия иранских гражданских специалистов тегеранского аэропорта и военных, которые отвечали за ПВО и тому подобное.
Ставить вопрос компенсаций можно будет тогда, когда будут точно определены причины крушения, а виновные будут привлечены к ответственности.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать недостаток доверия в отношениях наших государств. Мы предлагали Ирану создать совместную следственную группу. Настаивали на проведении совместных следственных действий с участием украинских и иранских следователей и прокуроров. Пока данные ими обещания остались на бумаге", – подытожил Енин .
Что предшествовало: Тегеран настаивает, что Украина получила информацию об окончательном техническом отчете по катастрофе самолета МАУ.
Напомним:
- На этой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина до сих пор не получила от Ирана финальный технический отчет о катастрофе самолета МАУ.
- Иранское агентство Tasnim ранее сообщило, что Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о январской авиакатастрофе украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном должностным лицам других стран, чьи граждане пострадали при катастрофе самолета.
- На следующий день заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин опроверг, что Иран передал финальный технический отчет.
- Как известно, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.