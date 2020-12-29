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Російські найманці 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ – ООС

Вівторок, 29 грудня 2020, 06:40
Російські найманці 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ – ООС

28 грудня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. Під вогнем опинились українські позиції біля Водяного, Південного, Мар’їнки та інших населених пунктів.  

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: В районі Водяного, на Приазов’ї, окупаційні війська неодноразово відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню противник застосував БпЛА, подальше використання якого, після перетину лінії розмежування, зупинили наші засоби РЕБ.

"Також неподалік Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів, проте вже 82-го калібру. Крім них, застосували і великокаліберні кулемети. Вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено й неподалік Мар’їнки та Авдіївки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем", – йдеться у повідомленні. 

Крім того, поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу Чермалика ворог також застосував стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення, про що повідомлялось раніше. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. 

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 29 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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