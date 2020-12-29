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Российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям ЗСУ – ООС

Вторник, 29 декабря 2020, 06:40
Российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям ЗСУ – ООС

28 декабря вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Под огнем оказались украинские позиции у Водяного, Пивденного, Марьинки и других населенных пунктов.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В районе Водяного, что на Приазовье, оккупационные войска неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня противник применил БПЛА, дальнейшее использование которого, после пересечения линии разграничения, остановили наши средства РЭБ.

"Также неподалеку Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов, однако уже 82-го калибра. Кроме них, применили и крупнокалиберные пулеметы. Огневую активность российско-оккупационных войск было замечено и неподалеку Марьинки и Авдеевки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем", – говорится в сообщении.

Кроме того, рядом с Светлодарским противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Чермалыка враг также применил стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранение, о чем сообщалось ранее. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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