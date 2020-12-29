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Омбудсмен зробила заяву до річниці обміну: в катівнях окупанта 251 українець

Вівторок, 29 грудня 2020, 08:47
Омбудсмен зробила заяву до річниці обміну: в катівнях окупанта 251 українець

Український осбудсмен Людмила Денісова наголошує на важливості тиску на державу-агресора задля звільнення всіх українських політв’язнів.

Джерело: Денісова у Facebook

Пряма мова: "Нагадаю, що наразі в катівнях окупанта на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишається 251 громадянин України. Їх звільнення є надважливим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу.

Продовжуватиму свою роботу задля звільнення наших співгромадян, які перебувають у незаконному ув’язненні країни-окупанта РФ та закликаю міжнародну спільноту діяти разом у цьому напрямі, аби пришвидшити їхнє повернення до мирного життя".

Нагадаємо: 29 грудня 2019 року до своїх родин на підконтрольну уряду України територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Чому це важливо: Російська сторона заблокувала процес обміну українських політв’язнів. У 2020 році відбувся один обмін: за 20 полонених і заручників російській стороні передали 18 утримуваних осіб, яких звинувачували у різних злочинах в Україні (четверо з них відмовилися повертатися до окупантів).

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Українська правда

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Теми: заручникиполітв'язнівійнаправа людини
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