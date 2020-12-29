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Омбудсмен сделала заявление к годовщине обмена: в застенках оккупанта 251 украинец

Вторник, 29 декабря 2020, 09:47

Украинский осбудсмен Людмила Денисова отмечает важность давления на государство-агрессора для освобождения всех украинских политзаключенных.

Источник: Денисова в Facebook

Прямая речь: "Напомню, что сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины. Их освобождение является самым важным заданием всех привлеченных компетентных органов к этому процессу.

Буду продолжать свою работу для освобождения наших сограждан, находящихся в незаконном заключении страны-оккупанта РФ и призываю международное сообщество действовать вместе в этом направлении, чтобы ускорить их возвращение к мирной жизни".

Напомним: 29 декабря 2019 в свои семьи на подконтрольную правительству Украины территорию вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

Почему это важно: Российская сторона заблокировала процесс обмена украинских политзаключенных. В 2020 году состоялся один обмен: за 20 пленных и заложников российской стороне передали 18 удерживаемых лиц, обвиняемых в различных преступлениях в Украине (четверо из них отказались возвращаться к оккупантам).

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Украинская правда
Темы: заложникиполитзаключенныевойнаправа человека


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