Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Омбудсмен сделала заявление к годовщине обмена: в застенках оккупанта 251 украинец

Вторник, 29 декабря 2020, 08:47
Омбудсмен сделала заявление к годовщине обмена: в застенках оккупанта 251 украинец

Украинский осбудсмен Людмила Денисова отмечает важность давления на государство-агрессора для освобождения всех украинских политзаключенных.

Источник: Денисова в Facebook

Прямая речь: "Напомню, что сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины. Их освобождение является самым важным заданием всех привлеченных компетентных органов к этому процессу.

Буду продолжать свою работу для освобождения наших сограждан, находящихся в незаконном заключении страны-оккупанта РФ и призываю международное сообщество действовать вместе в этом направлении, чтобы ускорить их возвращение к мирной жизни".

Напомним: 29 декабря 2019 в свои семьи на подконтрольную правительству Украины территорию вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

Почему это важно: Российская сторона заблокировала процесс обмена украинских политзаключенных. В 2020 году состоялся один обмен: за 20 пленных и заложников российской стороне передали 18 удерживаемых лиц, обвиняемых в различных преступлениях в Украине (четверо из них отказались возвращаться к оккупантам).

Читайте также: Станислав Асеев: Все оккупированные территории Донбасса - один большой концлагерь "Изоляция"

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: заложникиполитзаключенныевойнаправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
заложники
РФ удерживает более 20 тысяч гражданских заложников, после деоккупации цифра увеличится – Лубинец
Оккупанты похитили секретаря горсовета Алешек на Херсонщине
Планируется эвакуация медиков и раненых из "Азовстали" – Зеленский
Последние новости
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
Все новости...
Реклама: