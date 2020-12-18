Росія вимагає від України прийняти "мирний план" її ставлеників в ОРДЛО – Гармаш

Росія блокує взаємний обмін утримуваними особами, вимагаючи від України прийняти "мирний план", запропонований представниками окупованих територій Донбасу.

Джерело: представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "Ми чотири рази подавали списки на всіх, там більше 200 осіб, 11 – це ті, які перебувають у важкому фізичному стані. Росія жодного разу за ті півроку, що я в ТКГ, не подала жодних списків.

Вона блокує ці процеси спочатку вимогою скасування постанови Ради про місцеві вибори, зараз вона вже хоче постанову Ради, яке нібито має затвердити якийсь мирний план, запропонований ОРДЛО.

Це говорить про те, що не буде обміну, поки ми процесуально не очистимо 9 осіб, яких ми раніше їм віддали, хоча це не взаємопов'язані речі.

За настроєм Росії я не бачу можливості прогресу в обміні. Але є одна слабка, але суттєва надія: якщо все-таки до кінця року відбудеться зустріч у "нормандському форматі" на рівні зовнішньополітичних радників, то, швидше за все, потрібен буде позитивний підсумок, і тоді можливий обмін щонайменше цих 11 осіб".

Деталі: Коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна про намір посилити підтримку Донбасу, Гармаш висловив надію на реакцію МЗС: "Якщо та ж Росія говорить про те, що це внутрішній конфлікт, то на якій підставі вона надає якусь підтримку?".

Гармаш сумнівається, що Росія посилить підтримку ОРДЛО, адже економічна ситуація в РФ погіршується. На його думку, Путін просто "не може собі дозволити говорити правду про те, що Росія скорочує свою підтримку Донбасу і про те, що у неї немає можливості посилювати її".