Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вимагає від України прийняти "мирний план" її ставлеників в ОРДЛО – Гармаш

П'ятниця, 18 грудня 2020, 08:09
Росія вимагає від України прийняти мирний план її ставлеників в ОРДЛО – Гармаш

Росія блокує взаємний обмін утримуваними особами, вимагаючи від України прийняти "мирний план", запропонований представниками окупованих територій Донбасу.

Джерело: представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "Ми чотири рази подавали списки на всіх, там більше 200 осіб, 11 – це ті, які перебувають у важкому фізичному стані. Росія жодного разу за ті півроку, що я в ТКГ, не подала жодних списків.

Вона блокує ці процеси спочатку вимогою скасування постанови Ради про місцеві вибори, зараз вона вже хоче постанову Ради, яке нібито має затвердити якийсь мирний план, запропонований ОРДЛО.

Це говорить про те, що не буде обміну, поки ми процесуально не очистимо 9 осіб, яких ми раніше їм віддали, хоча це не взаємопов'язані речі.

За настроєм Росії я не бачу можливості прогресу в обміні. Але є одна слабка, але суттєва надія: якщо все-таки до кінця року відбудеться зустріч у "нормандському форматі" на рівні зовнішньополітичних радників, то, швидше за все, потрібен буде позитивний підсумок, і тоді можливий обмін щонайменше цих 11 осіб".

Деталі: Коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна про намір посилити підтримку Донбасу, Гармаш висловив надію на реакцію МЗС: "Якщо та ж Росія говорить про те, що це внутрішній конфлікт, то на якій підставі вона надає якусь підтримку?".

Гармаш сумнівається, що Росія посилить підтримку ОРДЛО, адже економічна ситуація в РФ погіршується. На його думку, Путін просто "не може собі дозволити говорити правду про те, що Росія скорочує свою підтримку Донбасу і про те, що у неї немає можливості посилювати її".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіяТКГобмінОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: