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Микитась під домашнім арештом через "авторитета" домовився про викрадення людини - слідство

Вівторок, 29 грудня 2020, 11:42
Микитась під домашнім арештом через авторитета домовився про викрадення людини - слідство

Національна поліція повідомила, що підозрює екскерівника компанії "Укрбуд", фігуранта справи про розкрадання майна Нацгвардії Максима Микитася у викраденні людини в грудні 2020 року та вимаганні "боргу".

Джерело: НПУ

Деталі: За даними слідства, Микитась є замовником викрадення людини, яке мало місце у Києві 8 грудня (з 2 грудня Микитась перебуває під домашнім арештом -ред). Організував його лідер злочинного угруповання, що наразі знаходиться під вартою за скоєння вбивства. 

Зазначається, що викрадення юриста фірми, що надавала юридичні послуги замовникові та його компанії,  було ретельно сплановано, а підготовка до злочину проходила у кілька етапів. 

Виконавці - члени транснаціонального угруповання, обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем та за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тисяч доларів США. 

Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника.  

Під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той своєю чергою - замовнику. 

Наступного дня  затримали й двох співорганізаторів. 

Зазначається, що Микитасю повідомлено про підозру у викраденні людини та вимаганні.

У МВС "Українській правді" повідомили, що правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про запобіжний захід Микитасю у вигляді утримання під вартою на період слідства.

Українська правда

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Теми: Микитасьполіція
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