Микитась под домашним арестом через "авторитета" договорился о похищении человека - следствие

Национальная полиция сообщила, что подозревает экс-руководителя компании "Укрбуд", фигуранта дела о хищении имущества Нацгвардии Максима Микитася в похищении человека в декабре 2020 года и вымогательстве "долга".

Источник: НПУ

Детали: По данным следствия, Микитась является заказчиком похищения человека, имевшего место в Киеве 8 декабря (с 2 декабря Микитась находится под домашним арестом -ред). Организовал похищение лидер преступной группировки, который находится под стражей за совершение убийства.

Отмечается, что похищение юриста фирмы, предоставляющей юридические услуги заказчику и его компании, было тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов.

Исполнители - члены транснациональной группировки, обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тысяч долларов США.

Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника.

Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику.

На следующий день задержали и двух соорганизаторов.

Отмечается, что Микитасю сообщено о подозрении в похищении человека и вымогательстве.

В МВД "Украинской правде" сообщили, что правоохранители обратятся в суд с ходатайством о мере пресечения Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия.