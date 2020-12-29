Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Микитась под домашним арестом через "авторитета" договорился о похищении человека - следствие

Вторник, 29 декабря 2020, 12:42

Национальная полиция сообщила, что подозревает экс-руководителя компании "Укрбуд", фигуранта дела о хищении имущества Нацгвардии Максима Микитася в похищении человека в декабре 2020 года и вымогательстве "долга".

Источник: НПУ

Детали: По данным следствия, Микитась является заказчиком похищения человека, имевшего место в Киеве 8 декабря (с 2 декабря Микитась находится под домашним арестом -ред). Организовал похищение лидер преступной группировки, который находится под стражей за совершение убийства.

Отмечается, что похищение юриста фирмы, предоставляющей юридические услуги заказчику и его компании, было тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов.

Исполнители - члены транснациональной группировки, обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тысяч долларов США.

Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника.

Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику.

На следующий день задержали и двух соорганизаторов.

Отмечается, что Микитасю сообщено о подозрении в похищении человека и вымогательстве.

В МВД "Украинской правде" сообщили, что правоохранители обратятся в суд с ходатайством о мере пресечения Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия.

Украинская правда
Темы: Микитасьполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМикитась под домашним арестом через "авторитета" договорился о похищении человека - следствие

За сутки от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч украинцев, заболели 6988

"Зарплата за несколько месяцев": экс-глава ДФС о премии в 1000% оклада

Новости 28 декабря: январский локдаун не отменят, глава КС не явился для вручения подозрения

"Голос" избрал нового главу фракции

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения

Все новости...
Микитась
Микитасю объявили новое подозрение
Сытник прокомментировал дело о "миллионной взятке" Гройсману
В деле Микитася всплыла "миллионная взятка Гройсману", у экс-премьера отрицают
Последние новости
14:02
Таксист высадил Супрун с авто из-за просьбы приоткрыть окно
13:45
Кулеба ответил критикам о выборе Маркаровой на должность посла в США
13:26
НАПК предупреждает, что реестр декларации может частично не работать
13:25
Руководитель иностранной компании об экономике Украины: Катастрофа
13:02
За ВНО на "отлично" с 2021 будут премировать 5 тысячами гривен
12:54
В Минэнерго объяснили рост тарифов на электроэнергию для населения
12:42
На горе Пип Иван в Карпатах бушует шторм
12:42
видеоМикитась под домашним арестом через "авторитета" договорился о похищении человека - следствие
12:39
Санду в ближайшие дни планирует начать процедуру роспуска парламента Молдовы
12:03
Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины
Все новости...