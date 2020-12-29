Микитась под домашним арестом через "авторитета" договорился о похищении человека - следствие
Национальная полиция сообщила, что подозревает экс-руководителя компании "Укрбуд", фигуранта дела о хищении имущества Нацгвардии Максима Микитася в похищении человека в декабре 2020 года и вымогательстве "долга".
Источник: НПУ
Детали: По данным следствия, Микитась является заказчиком похищения человека, имевшего место в Киеве 8 декабря (с 2 декабря Микитась находится под домашним арестом -ред). Организовал похищение лидер преступной группировки, который находится под стражей за совершение убийства.
Отмечается, что похищение юриста фирмы, предоставляющей юридические услуги заказчику и его компании, было тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов.
Исполнители - члены транснациональной группировки, обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тысяч долларов США.
Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника.
Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику.
На следующий день задержали и двух соорганизаторов.
Отмечается, что Микитасю сообщено о подозрении в похищении человека и вымогательстве.
В МВД "Украинской правде" сообщили, что правоохранители обратятся в суд с ходатайством о мере пресечения Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия.