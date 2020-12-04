Степанов про російську вакцину від COVID: До завершення випробувань нема про що говорити

Україна закуповуватиме лише ті вакцини від коронавірусу, які пройдуть усі стадії випробувань, доведуть свою ефективність і будуть прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щодо російської вакцини наразі таких даних немає.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні Верховної Ради 4 грудня

Пряма мова: "На території України для наших пацієнтів ми можемо використовувати тільки ті вакцини, які безпечні. Безпечними є вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, у тому числі третю стадію, яка є наймасштабнішою і передбачає вакцинацію десятків тисяч людей. Усі ці дані відповідно публікуються на ресурсах ВОЗ. Ми будемо закуповувати тільки ті вакцини, які прекваліфіковані ВОЗ".

Деталі: За словами міністра, наразі у світі немає даних щодо проходження російською вакциною третьої стадії клінічних випробувань.

Степанов додав, що доки вона не проведена, говорити нема про що.

Він пояснив, що саме на третій стадії видно, чи безпечна вакцина і які супутні захворювання може викликати.

Що було раніше: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Читайте також: Перші вакцини від COVID-19: на що можуть розраховувати українці і коли

Передісторія: