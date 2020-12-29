Від початку доби уже зафіксували 3 обстріли на Донбасі

Від початку доби 29 грудня в зоні проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню.

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: Всі випадки порушення вогню були зафіксовані на Донецькому напрямку.

Бойових втрат серед українських підрозділів немає.

Дослівно: "Так, із підствольного гранатомета ворог здійснив по одному пострілу в напрямку позицій українських воїнів неподалік населених пунктів Невельське та Авдіївка, а поблизу Водяного відкрив вогонь із автоматичного станкового гранатомета.

Ці ворожі провокації не несли загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь не відкривався".

Передісторія:

28 грудня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. Під вогнем опинились українські позиції біля Водяного, Південного, Мар’їнки та інших населених пунктів.