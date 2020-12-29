С начала суток уже зафиксировали 3 обстрела на Донбассе
С начала суток 29 декабря в зоне проведения операции объединенных сил было зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.
Источник: сообщение Минобороны
Детали: Все случаи нарушения огня были зафиксированы на Донецком направлении.
Боевых потерь среди украинских подразделений нет.
Дословно: "С подствольного гранатомета враг совершил по одному выстрелу в направлении позиций украинских воинов неподалеку населенных пунктов Невельске и Авдеевка, а вблизи Водяного открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.
Эти враждебные провокации не несли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь не открывался".
Предыстория:
28 декабря вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Под огнем оказались украинские позиции у Водяного, Южного, Марьинки и других населенных пунктов.