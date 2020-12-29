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С начала суток уже зафиксировали 3 обстрела на Донбассе

Вторник, 29 декабря 2020, 13:51
С начала суток уже зафиксировали 3 обстрела на Донбассе

С начала суток 29 декабря в зоне проведения операции объединенных сил было зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.

Источник: сообщение Минобороны

Детали: Все случаи нарушения огня были зафиксированы на Донецком направлении.

Боевых потерь среди украинских подразделений нет.

Дословно: "С подствольного гранатомета враг совершил по одному выстрелу в направлении позиций украинских воинов неподалеку населенных пунктов Невельске и Авдеевка, а вблизи Водяного открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.

Эти враждебные провокации не несли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь не открывался".

Предыстория:

28 декабря вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Под огнем оказались украинские позиции у Водяного, Южного, Марьинки и других населенных пунктов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООС
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