Кривонос заявив, що Арестович у 2018 завів снайперів на мінне поле: той заперечує
Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос розповів, що спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович нібито завів в 2018 році групу снайперів на мінне поле на Донбасі. Арестович відповів, що це неправда.
Джерело: Кривонос в інтерв'ю в "НВ", Арестович в коментарі Liga.net
Пряма мова Кривоноса: "Коли Арестович себе представляє як професіонала, військового експерта, - а яким взводом, якою ротою командував пан Арестович? Ніякою. А чому він тільки в серпні 2018 го пішов на війну?
А чому пан Арестович не розкаже, як 8 листопада 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів з Десни, де двоє загинули, а троє були тяжко поранені? Чому він не розповість, яким чином і для чого він це зробив? ".
Деталі: Арестович відповів на слова Кривоноса, заявивши, що маршрут ніхто не міняв, а сам він не був старшим у групі.
Він поцікавився, чи Кривонос "працює" проти президента Володимира Зеленського: "Як заступник секретаря РНБО він що, працює проти Офісу президента, я так розумію, проти самого президента?".
Арестович також заявив, що інцидент стався 10 листопада, а не 8-го, поранених було двоє, а не троє, і це було не мінне поле. При цьому, за його словами, вибухала міна "відьма", яка "майже не залишає непошкоджених". Він також зазначив в коментарі Liga.net, що сам міг загинути там, і "велике виключення", що вижив.
За словами Арестовича, у нього є питання до Кривоноса про його роль в "спробі держперевороту 2017 року", зняття його кандидатури на виборах президента 2019 року на користь п'ятого президента Петра Порошенка і розкритті ним службової приналежності загиблих снайперів.
- Нагадаємо: 28 жовтня блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики українській делегації тристоронньої контактної групи у Мінську з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.
- Арестович вважає, що близькі до Віктора Медведчука медіа працюють за законом і "не є нашими ворогами".