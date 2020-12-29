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Кривонос заявил, что Арестович в 2018 завел снайперов на минное поле: тот отрицает

Вторник, 29 декабря 2020, 19:04
Кривонос заявил, что Арестович в 2018 завел снайперов на минное поле: тот отрицает

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович якобы завел в 2018 году группу снайперов на минное поле на Донбассе. Арестович ответил, что это неправда.

Источник: Кривонос в интервью в "НВ", Арестович в комментарии Liga.net

Прямая речь Кривоноса: "Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта, — а каким взводом, какой ротой командовал господин Арестович? Никакой. А почему он только в августе 2018-го ушел на войну?

А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?".

Детали: Арестович ответил на слова Кривоноса, заявив, что маршрут никто не менял, а сам он не был старшим в группе.

Он поинтересовался, "работает" ли Кривонос против президента Владимира Зеленского: "Как замсекретаря СНБО он что, работает против Офиса президента, я так понимаю, против самого президента?".

Арестович также заявил, что инцидент произошел 10 ноября, а не 8-го, раненых было двое, а не трое, и это было не минное поле. При этом, по его словам, взрывалась мина "ведьма", которая "почти не оставляет неповрежденных". Он также отметил в комментарии Liga.net, что сам мог погибнуть там, и "большое исключение", что выжил.

По словам Арестовича, у него есть вопросы к Кривоносу о его роли в "попытке госпереворота 2017 года", снятии его кандидатуры на выборах президента 2019 года в пользу пятого президента Петра Порошенко и раскрытии им служебной принадлежности погибших снайперов.

Напомним: 

  • 28 октября блогер Алексей Арестовичстал советником по информационной политике украинской делегации трехсторонней контактной группы в Минске.
  • Арестович считает, что близкие к Виктору Медведчуку медиа работают по закону и "не являются нашими врагами".

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