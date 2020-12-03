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Венедіктова хоче, щоб Рада не могла звільняти генпрокурора

Четвер, 3 грудня 2020, 23:58

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пропонує прийняти закон, який би унеможливив звільнення генпрокурора Верховною Радою.

Джерело: Венедіктова в ефірі "1+1", яку цитує "Интерфакс-Украина"

Пряма мова Венедіктової: "У мене є гарна ідея ... законопроєкту. У нас дійсно повинен бути незалежний генеральний прокурор.

Президент повинен внести кандидатуру в зал, парламент повинен підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів не може. Можемо взяти як аналогію керівника НАБУ і керівника САП ".

Деталі: При цьому Венедіктова наголосила, що цим законопроєктом не хоче "себе цементувати", а щоб діяв щодо наступного генпрокурора. Вона вважає, що у такої ідеї може бути підтримка серед нардепів.

Довідково: Наразі Верховна Рада може висловити недовіру генеральному прокурору, після чого він має піти у відставку.

Нагадаємо: Останніми днями Офіс генпрокурора та Національне антикорупційне бюро розслідування обмінялися взаємними обвинуваченнями.

НАБУ звинуватило Венедіктову в саботажі трьох резонансних справ: справа квартир для Нацгвардії, екстрадиція олігарха Олега Бахматюка та справа "Роттердам+".

В ОГП відповіли, що Бюро такими заявами намагається приховати свою неефективну роботу.

Теми: Верховна РадаВенедіктова


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