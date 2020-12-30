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Росіянин Повєткін не хоче битися з українцем Усиком

Середа, 30 грудня 2020, 12:06
Росіянин Повєткін не хоче битися з українцем Усиком

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі, росіянин Олександр Повєткін не планує проводити поєдинок проти обов'язкового претендента на титул WBO, українця Олександра Усика.

Джерело: klitschko-brothers.com

Пряма мова Повєткіна: "Якщо чесно, не дивився його поєдинок із Дереком Чісорою. Але вважаю Олександра хорошим і сильним боксером. Йому все по зубах, все залежить від нього. Я не збираюся з ним битися. Хіба ні з ким більше битися? У нас із ним хороші приятельські стосунки.

При цьому скажу так: я ніколи не вибирав суперника. Ну ось залишимося ми удвох з Усиком, і тоді нам доведеться боксувати... Але, сподіваюся, цього не буде".

Цьому передувало: 31 жовтня 33-річний український боксер Олександр Усик переміг 36-річного британця Дерека Чісору і став володарем статусу обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі.

У березні 2019 року Усик відмовився відстоювати титул чемпіона за версією WBA в бою з росіянином Денисом Лебедєвим. оскільки вирішив перейти в суперважку вагову категорію.

13 жовтня минулого року Усик дебютував у суперважкій вазі з перемоги над американцем Чезом Уізерспуном.

Теми: спорт
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