Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Усик дебютував у суперважкій вазі з перемоги

Неділя, 13 жовтня 2019, 08:05
Усик дебютував у суперважкій вазі з перемоги
фото Sky Sports Boxing

Українець Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі з перемоги. Після сьомого раунду суперник українця 38-річний американець Чез Візерспун відмовився виходити в ринг.

Поєдинок пройшов у Чикаго 13 жовтня зранку за київським часом.

Перші два раунди Усик не форсував події і пристрілювався до свого суперника. Після третього раунду перевага українця за ударами стала відчутною. Візерспун, який був важчий за українця на 12 кг, намагався протиставити Усикe свої джеби, але вони зрідка долітали до Олександра. Усик мав вражаючу перевагу у швидкості і за викинутими ударами.

У шостому раунді Візерспун отримав відчутну порцію ударів і по закінченні 3-хвилинки ледве дійшов до свого кута. У сьомому раунді американець знову був притиснутий до канатів рингу і пропустив ще кілька серій по 5-6 ударів.

Після закінчення сьомого раунду американський боксер відмовився виходити в ринг, зберігши своє здоров`я.

Нагадаємо, що за тиждень до бою Візерспун замінив нідерландця Тайрона Спонга, допінг-проба якого дала позитивний результат.

Після бою Усик записав відео з подякою усім своїм шанувальникам за підтримку та пообіцяв "й надалі показувати красивий бокс". "Фінгал - нічого страшного", додав боксер. 

 
 
 
фото @SkySportsBoxing  @DAZN_USA

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
спорт
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: