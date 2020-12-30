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Россиянин Поветкин не хочет "драться" с украинцем Усиком

Среда, 30 декабря 2020, 12:06
Россиянин Поветкин не хочет драться с украинцем Усиком

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, россиянин Александр Поветкин не намерен проводить поединок против обязательного претендента на титул WBO, украинца Александра Усика.

Источник: klitschko-brothers.com

Прямая речь Поветкина: "Если честно, не смотрел его поединок с Дереком Чисорой. Но считаю Александра хорошим и сильным боксером. Ему все по зубам, все зависит от него. Я не собираюсь с ним драться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним отличные приятельские отношения. 

При этом скажу так: я никогда не выбирал соперника. Ну вот останемся мы вдвоем с Усиком, и тогда нам придется боксировать… Но, надеюсь, этого не будет".

Этому предшествовало: 31 октября 33-летний украинский боксер Александр Усик победил 36-летнего британца Дерека Чисору и стал обладателем статуса обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

В марте 2019 года Усик отказался отстаивать титул чемпиона по версии WBA в бою с россиянином Денисом Лебедевым. поскольку решил перейти в супертяжелую весовую категорию.

13 октября прошлого года Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над американцем Чезом Уизерспуном.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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