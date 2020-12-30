Уповноважений із захисту української мови розповів, скільки скарг отримав

У 2020 році до Секретаріату уповноваженого з захисту української мови як державної надійшли сотні скарг, зараз здійснюються заходи державного контролю щодо 21 звернення.

Джерело: уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми отримали сотні скарг на нашу поштову адресу. Крім того, щодня отримуємо десятки звернень через соціальні мережі.

Ми досить активно спілкуємося з громадянами, які надсилають свої звернення нам на офіційну сторінку у Facebook, але завжди просимо, щоб всі вони мали документальне підтвердження факту порушення, щоб на нього було можливо відреагувати. В інших випадках такі звернення вимушені залишати без задоволення.

На сьогодні здійснюються заходи державного контролю щодо 21 звернення. Тут мова йде про факти умисних, на думку заявників, порушень мовного законодавства".

Деталі: Щодо іншої роботи Секретаріату Кремінь сказав, що загалом уже "проаналізовані чи не всі офіційні веб-ресурси центральних органів виконавчої влади, сайти облдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, вивчено регламенти роботи обласних рад, підготовлені інформаційно-роз’яснювальні листи щодо положень мовного закону" тощо.