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Уполномоченный по защите украинского языка рассказал, сколько жалоб получил

Среда, 30 декабря 2020, 12:34
Уполномоченный по защите украинского языка рассказал, сколько жалоб получил

В 2020 году в Секретариат уполномоченного по защите украинского языка как государственного поступили сотни жалоб, сейчас осуществляются меры государственного контроля в отношении 21 обращения.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы получили сотни жалоб на наш почтовый адрес. Кроме того, ежедневно получаем десятки обращений через социальные сети.

Мы достаточно активно общаемся с гражданами, которые присылают свои обращения нам на официальную страницу в Facebook, но всегда просим, ​​чтобы все они имели документальное подтверждение факта нарушения, чтобы на него было возможно отреагировать. В других случаях такие обращения вынуждены оставлять без удовлетворения.

На сегодняшний день осуществляются меры государственного контроля в отношении 21 обращения. Здесь речь идет о фактах умышленных, по мнению заявителей, нарушений языкового законодательства".

Детали: О другой работе Секретариата Кремень сказал, что в целом уже "проанализированы едва ли не все официальные веб-ресурсы центральных органов исполнительной власти, сайты облгосадминистраций, органов местного самоуправления, изучены регламенты работы областных советов, подготовлены информационно-разъяснительные письма о положениях языкового закона" и т. п.

Темы: языкправа человека
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