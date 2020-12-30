Конституційний клінч: у Зеленського наполягають, що Тупицький - без повноважень

У президента Володимира Зеленського наполягають, що Олександр Тупицький не може виконувати повноваження судді Конституційного суду України та його голови, а отже, і скликати спеціальне засідання суду.

Джерело: представник глави держави в КСУ Федір Веніславський, якого цитує Офіс президента

Пряма мова: "З учорашнього дня Олександр Тупицький вже не може виконувати повноваження судді КСУ протягом двох місяців. Тобто він не може виконувати повноваження судді КС та його голови, а отже, і скликати спеціальне засідання.

За законом про КСУ, спеціальне пленарне засідання може бути скликане виключно головою КСУ або особою, яка виконує його повноваження. Пан Тупицький не має на сьогоднішній день повноважень ні як суддя, ні як голова, який відсторонений від посади, скликати спеціальне пленарне засідання Конституційного суду".

Деталі: Так Веніславський прокоментував заяви, розміщені на сайті КСУ після оприлюднення указу президента.

Він також констатував, що відсторонення Тупицького від посади судді – "вимушений крок, зроблений президентом з метою встановлення істини під час досудового розслідування кримінальної справи". Це реакція на звернення Офісу генерального прокурора про відсторонення особи, яка підозрюється у скоєнні злочину, від виконання посадових обов’язків.

Представник президента в КСУ зауважив також, що роз’яснення щодо порядку відсторонення від посади судді Конституційного суду, розміщене на офіційному сайті, також не має жодних юридичних наслідків, оскільки юридичний департамент, який підписався як автор такого роз’яснення, не має повноважень давати жодних роз’яснень щодо офіційного тлумачення тих чи інших норм чинного законодавства, якою є стаття 154 КПК.

Пряма мова: "Юридично це означає, що пан Тупицький з учорашнього дня більше не може виконувати повноваження судді протягом двох місяців. Тобто він не може брати участь у засіданнях Конституційного суду, він не може брати участь в інших заходах, які відбуваються у КСУ".

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