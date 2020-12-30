Конституционный клинч: у Зеленского наставивают, что Тупицкий низложен

У президента Владимира Зеленского настаивают, что Александр Тупицкий не может выполнять полномочия судьи Конституционного суда Украины и его председателя, а следовательно, и созывать специальное заседание суда.

Источник: представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский, которого цитирует Офис президента

Прямая речь: "Со вчерашнего дня Александр Тупицкий уже не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. То есть он не может выполнять полномочия судьи КС и его председателя, а следовательно, и созвать специальное заседание.

По закону о КСУ, специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно председателем КСУ или лицом, исполняющим его полномочия. Господин Тупицкий не имеет на сегодняшний день полномочий ни как судья, ни как председатель, отстраненный от должности, созвать специальное пленарное заседание Конституционного суда".

Детали: Так Вениславский прокомментировал заявления, размещенные на сайте КСУ после обнародования указа президента.

Он также констатировал, что отстранение Тупицкого от должности судьи - "вынужденный шаг, сделанный президентом с целью установления истины в ходе досудебного расследования уголовного дела". Это реакция на обращение Офиса генерального прокурора об отстранении лица, подозреваемого в совершении преступления, от выполнения должностных обязанностей.

Представитель президента в КСУ отметил также, что разъяснение о порядке отстранения от должности судьи Конституционного суда, размещенное на официальном сайте суда, также не имеет никаких юридических последствий, поскольку юридический департамент, который подписался как автор такого разъяснения, не имеет полномочий давать никаких разъяснений относительно официального толкования тех или иных норм действующего законодательства, каковым является статья 154 УПК.

Прямая речь: "Юридически это означает, что господин Тупицкий со вчерашнего дня больше не может выполнять полномочия судьи в течение двух месяцев. То есть он не может участвовать в заседаниях Конституционного суда, он не может участвовать в других мероприятиях, которые проходят в КСУ".

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