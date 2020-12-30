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Мовний омбудсмен каже, що на курси грошей немає, але на ремонт є

Середа, 30 грудня 2020, 18:38
Мовний омбудсмен каже, що на курси грошей немає, але на ремонт є

Мережа безкоштовних курсів із вивчення української мови не зможе запрацювати наступного року, бо в бюджеті на 2021 рік на це немає коштів.

Джерело: інтерв'ю уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Вони (курси) почнуть працювати після того, як буде передбачене фінансування. Наразі в бюджеті на 2021 рік немає коштів ані на держпрограму, ані на курси. Я про це говорю постійно. Сподіваюся, це під силу українській владі".

Деталі: На запитання, чи достатньо 20,4 млн грн, закладених на наступний рік у держбюджеті на фінансування Секретаріату мовного омбудсмена, Кремінь відповів: "Нам цього достатньо".

За його словами, ці кошти передусім потрібні "на оплату праці співробітників, на комунальні послуги, постійні відрядження". 

Крім того, "з появою свого приміщення по вул.Хрещатик, 34, наступного, 2021 року, нам доведеться його обживати, тому ремонт, закупівля оргтехніки, матеріалів, меблів важливо не менше", бо робочі місця співробітників, умови праці, безпека їхньої діяльності "повинні відповідати сучасним вимогам".

Кремінь розповів, що штат Секретаріату разом із уповноваженим складає 50 осіб, восени він був сформований на дві третини.

Уже є три представники уповноваженого на рівні регіонів. За словами Кременя, планується, що до кінця року їх буде значно більше.

Він сподівається, що кількість штатних одиниць буде не менше 75 співробітників, бо важливо мати представників уповноваженого в кожній області України. 

Теми: моваправа людинибюджет
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