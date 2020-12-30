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Языковой омбудсмен говорит, что на курсы денег нет, но на ремонт есть

Среда, 30 декабря 2020, 18:38
Языковой омбудсмен говорит, что на курсы денег нет, но на ремонт есть

Сеть бесплатных курсов по изучению украинского языка не сможет заработать в следующем году, потому что в бюджете на 2021 год на это нет средств.

Источник: интервью уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Они (курсы) начнут работать после того, как будет предусмотрено финансирование. Сейчас в бюджете на 2021 год нет средств ни на госпрограмму, ни на курсы. Я об этом говорю постоянно. Надеюсь, это под силу украинским властям".

Детали: На вопрос, достаточно 20,4 млн грн, заложенных на следующий год в госбюджете на финансирование Секретариата языкового омбудсмена, Креминь ответил: "Нам этого достаточно".

По его словам, эти средства прежде всего нужны "на оплату труда сотрудников, на коммунальные услуги, постоянные командировки".

Кроме того, "с появлением своего помещения на ул.Крещатик, 34, в следующем, 2021 году, нам придется его обживать, поэтому ремонт, закупка оргтехники, материалов, мебели важна не меньше", потому что рабочие места сотрудников, условия труда, безопасность их деятельности "должны отвечать современным требованиям".

Креминь рассказал, что штат Секретариата вместе с уполномоченным составляет 50 человек, осенью он был сформирован на две трети.

Уже есть три представителя уполномоченного на уровне регионов. По словам Креминя, планируется, что к концу года их будет гораздо больше.

Он надеется, что количество штатных единиц будет не менее 75 сотрудников, потому что важно иметь представителей уполномоченного в каждой области Украины.

Темы: языкправа человекабюджет
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