Степанов похвалився, що за його керівництва довіра до МОЗ зросла

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що довіра українців до МОЗ за його керівництва зросла.

Джерело: Степанов на засіданні Верховної Ради 4 грудня

Пряма мова: "За даними дослідження групи "Рейтинг", 33 % українців довіряють МОЗ. Незважаючи на проблеми, з якими зіткнулася українська медицина, незважаючи на відверту брехню політичних опонентів, з липня цього року довіра до нашого міністерства зросла на 8%".

Деталі: Степанов визнав, що МОЗ "далеке від ідеалу", а медична система "має багато прогалин і недопрацювань". Водночас він додав, що вважає найціннішим те, що в умовах пандемії МОЗ вдалося підвищити довіру українців.

Міністр також заявив, що "не можна просто не передбачити кошти в бюджеті, а потім критикувати Міністерство охорони здоров’я, що воно погано працює". Він додав, що відповідальність лежить на кожному нардепові.

Згідно з останнім опитуванням соцгрупи "Рейтинг", міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19% українців, при цьому 37% громадян його не знають.