Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов похвалився, що за його керівництва довіра до МОЗ зросла

П'ятниця, 4 грудня 2020, 10:15
Степанов похвалився, що за його керівництва довіра до МОЗ зросла
Фото з Facebook Степанова

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що довіра українців до МОЗ за його керівництва зросла.

Джерело: Степанов на засіданні Верховної Ради 4 грудня

Пряма мова: "За даними дослідження групи "Рейтинг", 33 % українців довіряють МОЗ. Незважаючи на проблеми, з якими зіткнулася українська медицина, незважаючи на відверту брехню політичних опонентів, з липня цього року довіра до нашого міністерства зросла на 8%".

Деталі: Степанов визнав, що МОЗ "далеке від ідеалу", а медична система "має багато прогалин і недопрацювань". Водночас він додав, що вважає найціннішим те, що в умовах пандемії МОЗ вдалося підвищити довіру українців.

Міністр також заявив, що "не можна просто не передбачити кошти в бюджеті, а потім критикувати Міністерство охорони здоров’я, що воно погано працює". Він додав, що відповідальність лежить на кожному нардепові.    

Згідно з останнім опитуванням соцгрупи "Рейтинг", міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19% українців, при цьому 37% громадян його не знають. 

Ірина Балачук, УП
Теми: МОЗСтепанов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
Усі новини...
Реклама: