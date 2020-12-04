Соціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків

Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19% українців, при цьому 37% громадян його не знають.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: За результатами опитування, Степанову довіряють 19% українців, не довіряють – 34%, не знають такого – 37%.

Колишньому міністру із уряду Володимира Гройсмана Уляні Супрун довіряють 15% респондентів, не довіряють – 67%, не знають її – 12%.

При цьому екс-міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку, які перебували у 2019-2020 рр. (Скалецька – 7 місяців, Ємець – менше 1 місяця), не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-10%, не довіряють – близько третини.

Найбільше українці довіряють дитячому лікарю, телеведучому Євгену Комаровському - 66%, не довіряють йому – 20%.

Директору інституту серця Борису Тодурову довіряють 32%, не довіряють – 16%, не знають його – 48%.

Головному санітарному лікарю Віктору Ляшку довіряють 32%, не довіряють – 39%, не знають його – 20%.

Голові парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайлу Радуцькому довіряють 8% українців, не довіряють – 26%, не знають його – 60%.

Дослідження проводила соцгрупа "Рейтинг" 27 листопада – 1 грудня 2020 року серед населення України віком від 18 років.

Було опитано 1200 респондентів методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Знати більше: Не-замінний. Чому Зеленський хоче і не може змінити уряд

Нагадаємо: