Соціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків
Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19% українців, при цьому 37% громадян його не знають.
Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"
Деталі: За результатами опитування, Степанову довіряють 19% українців, не довіряють – 34%, не знають такого – 37%.
Колишньому міністру із уряду Володимира Гройсмана Уляні Супрун довіряють 15% респондентів, не довіряють – 67%, не знають її – 12%.
При цьому екс-міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку, які перебували у 2019-2020 рр. (Скалецька – 7 місяців, Ємець – менше 1 місяця), не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-10%, не довіряють – близько третини.
Найбільше українці довіряють дитячому лікарю, телеведучому Євгену Комаровському - 66%, не довіряють йому – 20%.
Директору інституту серця Борису Тодурову довіряють 32%, не довіряють – 16%, не знають його – 48%.
Головному санітарному лікарю Віктору Ляшку довіряють 32%, не довіряють – 39%, не знають його – 20%.
Голові парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайлу Радуцькому довіряють 8% українців, не довіряють – 26%, не знають його – 60%.
Дослідження проводила соцгрупа "Рейтинг" 27 листопада – 1 грудня 2020 року серед населення України віком від 18 років.
Було опитано 1200 респондентів методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face).
Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.
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Нагадаємо:
- За даними джерел "Української правди", Максима Степанова планують звільнити з посади міністра охорони здоров’я до кінця 2020 року, але ще думають, кого краще призначити натомість.
- Водночас, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відставка Степанова наразі не розглядається, тому що треба займатись боротьбою із коронавірусом, та додав, що тримати його не будуть, якщо захоче піти.
- За інформацією УП, звільнення Степанова довелося відкласти в останній момент, щоб у Раді пройшло голосування бюджету – аби не сваритись з різними медичними групами і діячами типу Бориса Тодурова, які і раніше уже погрожували мітингами в разі відставки Степанова. Претензії ОПУ до Степанова стосувались його байдужості до роботи на місцях і провалу підготовки до другої хвилі СOVID-19.