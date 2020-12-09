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Степанов каже про "стабілізацію" і обіцяє тестувати більше людей

Середа, 9 грудня 2020, 08:58

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що статистика поширення COVID-19 покращилася не через зменшення кількості тестувань, і повідомив, щоб буде розширено коло тих, кого потрібно тестувати методом ПЛР та експрес-тестами. 

Джерело: Степанов на брифінгу

Пряма мова: "Ситуація по кількості захворівших повністю стабілізувалася на сьогоднішній день. Якщо ми рівняємо тижневу статистику, ми бачимо зменшення кількості захворівших, зменшення кількості госпіталізованих…

Хтось каже, що кількість захворівших впала, тому що ми нібито почали менше тестувати. Це не так. На сьогоднішній день ми тестуємо методом ПЛР тих людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби або поступають у лікарні з пневмонією.

Коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки гострого респіраторного захворювання, коронавірусної хвороби, то, звісно, зменшується і кількість тестувань. 

Але я дав вже завдання, щоб ми переглянули наші стандарти і розширили коло осіб, які ми тестуємо і методом ПЛР, і експрес-тестами на антиген, які ми вже почали поставляти до мережі закладів охорони здоров'я". 

Деталі: Голова МОЗ наголосив також, що зменшилася кількість людей, яких госпіталізують із ознаками COVID: якщо брати статистику тижня до тижня, то цей показник зменшився на півтори тисячі, з 11 606 на тижні до 29 листопада і 10 100 минулого тижня.

Нагадаємо: За добу 8 грудня в Україні зафіксували 12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19,, одужали 14 554 особи, у лікарні потрапив 1 281 хворий, померли 276 пацієнтів – це найбільше за весь час пандемії.

Це вдруге поспіль цього тижня одужали більше людей, ніж отримали підтвердження діагнозу. Така ж ситуація тричі спостерігалася минулого тижня, після трьох тижнів "карантину вихідного дня". 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяСтепановмедицина


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