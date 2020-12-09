У ЄС вважають недостатнім покарання за брехню в деклараціях, відновлене Радою після рішення КС

У Євросоюзі вважають рішення Верховної ради, яким повернули відповідальність посадовців за брехню в деклараціях, недостатнім кроком у ситуації, що виникла після скандального рішення Конституційного суду.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив посол ЄС Матті Маасікас під час онлайн-дискусії.

"ЄС чітко висловив свою позицію щодо закону, який ухвалила Верховна рада для відновлення відповідальності за неправдиве декларування активів. Ми визнали, що це є кроком у реагуванні на рішення Конституційного суду, але цього недостатньо для відновлення стримуючого ефекту системи декларування, і це треба доопрацювати", - зазначив Матті Маасікас.

Позиція ЄС, про яку нагадує посол, була оприлюднена напередодні у комюніке Єврокомісії після онлайн-зустрічі з представниками уряду України, у якому, серед іншого, йшлося про необхідність вирішувати ситуацію, що виникла у зв’язку з рішенням Конституційного суду.

У комюніке також зазначили, що ЄС готовий допомогти Україні у пошуку виходу із ситуації.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС.

4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.

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