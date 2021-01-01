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В Україні почалася кампанія декларування, Реєстр працює

П'ятниця, 1 січня 2021, 16:43

1 січня розпочалася щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

Деталі: У агентстві зазначили, що через набуття чинності закону, який частково відновлює повноваження НАЗК, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані знову можна подати в електронному вигляді в Реєстрі декларацій.

Там також додали, що працюють над подальшим спрощенням декларування у 2021 році.

31 грудня НАЗК повідомило, що відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій).

Дослівно: "Реєстр декларацій уже доступний для всіх користувачів.

НАЗК звертає увагу суб’єктів декларування, що перенесення деяких даних із кабінетів користувачів ще триває. Якщо ви, наприклад, не змогли знайти в кабінеті історію листування з уповноваженою особою НАЗК — будь ласка, не хвилюйтеся. Ці дані будуть відновлені вже найближчим часом".

Що передувало: 29 грудня у НАЗК повідомили, що до кінця року в роботі Єдиного державного реєстру декларацій осіб можливі збої у зв’язку з модернізацією.

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
  • Завдяки рішенню президента Володимира Зеленського та уряду Національне агентство з питань запобігання корупції увечері 29 жовтня відновило доступ до Реєстру декларацій. 

Українська правда
Теми: НАЗКдекларації


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