В Україні почалася кампанія декларування, Реєстр працює
1 січня розпочалася щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня.
Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції
Деталі: У агентстві зазначили, що через набуття чинності закону, який частково відновлює повноваження НАЗК, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані знову можна подати в електронному вигляді в Реєстрі декларацій.
Там також додали, що працюють над подальшим спрощенням декларування у 2021 році.
31 грудня НАЗК повідомило, що відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій).
Дослівно: "Реєстр декларацій уже доступний для всіх користувачів.
НАЗК звертає увагу суб’єктів декларування, що перенесення деяких даних із кабінетів користувачів ще триває. Якщо ви, наприклад, не змогли знайти в кабінеті історію листування з уповноваженою особою НАЗК — будь ласка, не хвилюйтеся. Ці дані будуть відновлені вже найближчим часом".
Що передувало: 29 грудня у НАЗК повідомили, що до кінця року в роботі Єдиного державного реєстру декларацій осіб можливі збої у зв’язку з модернізацією.
Передісторія:
- 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
- Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
- Завдяки рішенню президента Володимира Зеленського та уряду Національне агентство з питань запобігання корупції увечері 29 жовтня відновило доступ до Реєстру декларацій.