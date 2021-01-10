Майк Пенс примет участие в инаугурации Байдена
Вице-президент США Майк Пенс примет участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена.
Источник: Reuters
Детали: Информацию сообщил высокопоставленный чиновник администрации.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации своего преемника 20 января.
Что было раньше: Джо Байден сказал, что самый быстрый способ отстранить Дональда Трампа от должности президента США – это приступить к инаугурации избранного президента, он также не против, если вице-президент Майк Пенс придет на инаугурацию, а Трамп не придет.
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