Майк Пенс примет участие в инаугурации Байдена

Вице-президент США Майк Пенс примет участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Источник: Reuters

Детали: Информацию сообщил высокопоставленный чиновник администрации.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации своего преемника 20 января.

Что было раньше: Джо Байден сказал, что самый быстрый способ отстранить Дональда Трампа от должности президента США – это приступить к инаугурации избранного президента, он также не против, если вице-президент Майк Пенс придет на инаугурацию, а Трамп не придет.

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