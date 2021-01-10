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Майк Пенс примет участие в инаугурации Байдена

Воскресенье, 10 января 2021, 03:28
Майк Пенс примет участие в инаугурации Байдена

Вице-президент США Майк Пенс примет участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Источник: Reuters

Детали: Информацию сообщил высокопоставленный чиновник администрации.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации своего преемника 20 января.

Что было раньше: Джо Байден сказал, что самый быстрый способ отстранить Дональда Трампа от должности президента США – это приступить к инаугурации избранного президента, он также не против, если вице-президент Майк Пенс придет на инаугурацию, а Трамп не придет.

Напомним:

Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE

Подробнее о последствиях штурма Капитолия - читайте в статье "Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США"

Украинская правда

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Темы: СШАвиборыпрезидентинаугурация
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