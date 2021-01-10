Трамп шукає захисників для нового процесу щодо імпічменту: розглядає Джуліані

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість того, щоб Руді Джуліані і Алан Дершовіц захищали його, якщо йому загрожує ще один процес щодо імпічменту.

Джерело: співрозмовники CNN, знайомі з цим питанням

Деталі: Джерела повідомили, що інтереси Трампа представлятиме Джуліані.

Також Трамп розглядає можливість найму почесного професора школи права Гарвардського університету Алана Дершовіца.

Дершовіц спочатку відмовився від коментарів ЗМІ, але потім заявив: "Для мене було б честю і привілеєм захищати Конституцію Сполучених Штатів і першу поправку до Конституції від партійних спроб перетворити Конституцію в зброю".

Представник Джуліані також не відповів на запит про коментар.

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