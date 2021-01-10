Трамп ищет защитников для нового процесса по импичменту: рассматривает Джулиани

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность того, чтобы Руди Джулиани и Алан Дершовиц защищали его, если ему грозит еще один процесс по импичменту.

Источник: собеседники CNN, знакомые с этим вопросом

Детали: Источники сообщили, что интересы Трампа будет представлять Джулиани.

Также Трамп рассматривает возможность найма почетного профессора школы права Гарвардского университета Алана Дершовица.

Дершовиц сначала отказался от комментариев СМИ, но потом заявил: "Для меня было бы честью и привилегией защищать Конституцию Соединенных Штатов и первую поправку к Конституции от партийных попыток превратить Конституцию в оружие".

Представитель Джулиани также не ответил на запрос о комментарии.

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Напомним: