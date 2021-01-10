Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Індонезії знайшли уламки літака Sriwajaya Air та рештки тіл

Неділя, 10 січня 2021, 08:13
В Індонезії знайшли уламки літака Sriwajaya Air та рештки тіл

Рятувальники в районі місця аварії пасажирського літака Boeing 737-524 у Яванському морі виявили металеві уламки, частини людських тіл і одяг.

Джерело: Reuters, Associated Press

Деталі: Індонезійські водолази в неділю знайшли частини уламків літаків Boeing 737-500 на глибині 23 метрів у Яванському морі, через день після того, як літак розбився незабаром після зльоту з Джакарти.

За даними дайверської команди, видимість у воді хороша і чітка, що дозволило знайти частини літака.

Досі незрозуміло, що стало причиною аварії. Місцеві рибалки, що знаходилися на північ від узбережжя Джакарти, повідомили, що чули вибух близько 14:30 за місцевим часом у суботу.

На борту було 62 людини, серед яких сім дітей та троє немовлят. Виживших при авіакатастрофі немає.

При цьому лава національного пошуково-рятувального агентства Індонезії Багус Пурухіто заявив, що рятувальники також зафіксували сигнали в двох точках, і це, ймовірно, чорний ящик.

 
 

Напомним: За попередньою інформацією, на борту літака, що розбився у суботу в Індонезії, не було громадян України.

Теми: авіанадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
авіа
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море
Навчання пілотів на F-16 не почалися, чекають на виїзд першої групи – Ігнат
Останні новини
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
Усі новини...
Реклама: