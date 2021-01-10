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В Індонезії знайшли уламки літака Sriwajaya Air та рештки тіл

Неділя, 10 січня 2021, 09:13

Рятувальники в районі місця аварії пасажирського літака Boeing 737-524 у Яванському морі виявили металеві уламки, частини людських тіл і одяг.

Джерело: Reuters, Associated Press

Деталі: Індонезійські водолази в неділю знайшли частини уламків літаків Boeing 737-500 на глибині 23 метрів у Яванському морі, через день після того, як літак розбився незабаром після зльоту з Джакарти.

За даними дайверської команди, видимість у воді хороша і чітка, що дозволило знайти частини літака.

Досі незрозуміло, що стало причиною аварії. Місцеві рибалки, що знаходилися на північ від узбережжя Джакарти, повідомили, що чули вибух близько 14:30 за місцевим часом у суботу.

На борту було 62 людини, серед яких сім дітей та троє немовлят. Виживших при авіакатастрофі немає.

При цьому лава національного пошуково-рятувального агентства Індонезії Багус Пурухіто заявив, що рятувальники також зафіксували сигнали в двох точках, і це, ймовірно, чорний ящик.

 
 

Напомним: За попередньою інформацією, на борту літака, що розбився у суботу в Індонезії, не було громадян України.

Теми: авіанадзвичайна подія


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