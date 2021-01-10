В Индонезии нашли обломки самолета Sriwajaya Air и останки тел

Спасатели в районе места крушения пассажирского самолета Boeing 737-524 в Яванском море обнаружили металлические обломки, части человеческих тел и одежды.

Источник: Reuters, Associated Press

Детали: Индонезийские водолазы в воскресенье нашли обломки самолета Boeing 737-500 на глубине 23 метров в Яванском море, через день после того, как самолет разбился вскоре после взлета из Джакарты.

По данным дайверской команды, видимость в воде хорошая и четкая, что позволило найти части самолета.

До сих пор непонятно, что стало причиной аварии. Местные рыбаки, находившиеся к северу от побережья Джакарты, сообщили, что слышали взрыв около 14:30 по местному времени в субботу.

На борту было 62 человека, среди которых семь детей и трое младенцев. Выживших при авиакатастрофе нет.

При этом по данным главы национального поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито заявил, что спасатели также зафиксировали сигналы в двух точках, и это вероятно черный ящик.

Напомним: По предварительной информации, на борту самолета, разбившегося в субботу в Индонезии, не было граждан Украины.