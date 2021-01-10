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У Києві сотні нових заражень Covid та 10 летальних випадків

Неділя, 10 січня 2021, 11:14
У Києві сотні нових заражень Covid та 10 летальних випадків

У столиці протягом суботи, 9 січня, виявили 404 хворих на коронавірус, 10 заражених людей померли.

Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка

Деталі: За даними столичного мера, усього за період пандемії у місті 2077 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання станом на ранок 10 січня - 117 217.

Протягом останньої доби Covid-19 діагностували у:

- 264 жінок віком від 18 до 90 років,

- 125 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв,

- 10 дівчаток від 20 днів до 17 років та 5 хлопчиків від 4 до 11 років.

Захворіли, зокрема, 9 медиків. До лікарень столиці минулої доби  госпіталізували 31 пацієнта. Одужали за добу 455 людей. Усього коронавірус подолали 43 239 мешканців столиці.

Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 185, у Печерському – 58 та в Солом'янському районі — 42 випадки"

 

Нагадаємо:

  • У п'ятницю, 8 січня, в Києві виявили 344 випадки коронавірусу, 15 хворих померли.
  • В Україні протягом суботи, 9 січня, зафіксували 5011 нових випадків коронавірусної хвороби, 99 заражених померли.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКиївепідемія
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