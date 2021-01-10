У Києві сотні нових заражень Covid та 10 летальних випадків
У столиці протягом суботи, 9 січня, виявили 404 хворих на коронавірус, 10 заражених людей померли.
Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка
Деталі: За даними столичного мера, усього за період пандемії у місті 2077 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання станом на ранок 10 січня - 117 217.
Протягом останньої доби Covid-19 діагностували у:
- 264 жінок віком від 18 до 90 років,
- 125 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв,
- 10 дівчаток від 20 днів до 17 років та 5 хлопчиків від 4 до 11 років.
Захворіли, зокрема, 9 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 31 пацієнта. Одужали за добу 455 людей. Усього коронавірус подолали 43 239 мешканців столиці.
Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 185, у Печерському – 58 та в Солом'янському районі — 42 випадки"
Нагадаємо:
- У п'ятницю, 8 січня, в Києві виявили 344 випадки коронавірусу, 15 хворих померли.
- В Україні протягом суботи, 9 січня, зафіксували 5011 нових випадків коронавірусної хвороби, 99 заражених померли.