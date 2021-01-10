Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве сотни новых заражений Covid и 10 летальных случаев

Воскресенье, 10 января 2021, 12:14

В столице в течение субботы, 9 января, обнаружили 404 больных коронавирусом, 10 зараженных людей умерли.

Источник: сообщение городского головы Киева Виталия Кличко

Детали: По данным столичного мэра, всего за период пандемии в городе 2077 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на утро 10 января - 117 217.

За последние сутки Covid-19 диагностировали у:

- 264 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,

- 125 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет,

- 10 девочек от 20 дней до 17 лет и 5 мальчиков от 4 до 11 лет.

Заболели, в частности, 9 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 31 пациента. Выздоровели за сутки 455 человек. Всего коронавирус преодолели 43 239 жителей столицы.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 185, в Печерском - 58 и в Соломенском районе - 42 случая"

 

Напомним:

  • В пятницу, 8 января, в Киеве обнаружили 344 случая коронавируса, 15 больных умерли.
  • В Украине в течение субботы, 9 января, выявили 5011 новых случаев коронавирусной болезни, 99 зараженных умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

О подготовке убийства Шеремета Украину предупреждали еще при Януковиче – экс-спецназовец

Вероятное отстранение Трампа: Пенс может взять власть в свои руки – CNN

Коронавирус: больше 5 тысяч новых заражений за день, 99 человек умерли

фотоВ США начался суд над "шаманом" и другими знаковыми штурмовиками Капитолия

Компания Moderna готова изготовить сотни миллионов доз вакцины от Covid

видеоКривонос рассказал про нереализованный план вытеснения РФ из Крыма

Все новости...
коронавирус
В Германии количество смертей от коронавируса превысило 40 тысяч
Коронавирус: больше 5 тысяч новых заражений за день, 99 человек умерли
Главные новости ночи: Трамп готовится к импичменту, в мире больше 90 млн случаев COVID-19
Последние новости
13:30
Ryanair существенно сократил количество рейсов из Украины
13:26
О подготовке убийства Шеремета Украину предупреждали еще при Януковиче – экс-спецназовец
13:09
Алиев и Пашинян прилетят к Путину обсудить Карабах
12:29
Нарушение правил продажи елок: Госэкоинспекция насчитала почти полмиллиона убытков
12:14
инфографикаВ Киеве сотни новых заражений Covid и 10 летальных случаев
11:53
В Германии количество смертей от коронавируса превысило 40 тысяч
11:29
картаСиноптики предупредили про снегопады и похолодание
10:41
Пламя на месте взрыва магистрального газопровода погасло
10:23
Tesla может до 2022 года начать выпускать новый электромобиль за $25 тысяч - СМИ
09:50
Вероятное отстранение Трампа: Пенс может взять власть в свои руки – CNN
Все новости...