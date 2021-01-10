В Киеве сотни новых заражений Covid и 10 летальных случаев
В столице в течение субботы, 9 января, обнаружили 404 больных коронавирусом, 10 зараженных людей умерли.
Источник: сообщение городского головы Киева Виталия Кличко
Детали: По данным столичного мэра, всего за период пандемии в городе 2077 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на утро 10 января - 117 217.
За последние сутки Covid-19 диагностировали у:
- 264 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,
- 125 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет,
- 10 девочек от 20 дней до 17 лет и 5 мальчиков от 4 до 11 лет.
Заболели, в частности, 9 медиков.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 31 пациента. Выздоровели за сутки 455 человек. Всего коронавирус преодолели 43 239 жителей столицы.
Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 185, в Печерском - 58 и в Соломенском районе - 42 случая"
Напомним:
- В пятницу, 8 января, в Киеве обнаружили 344 случая коронавируса, 15 больных умерли.
- В Украине в течение субботы, 9 января, выявили 5011 новых случаев коронавирусной болезни, 99 зараженных умерли.