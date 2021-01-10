У неділю на Донбасі майже тиша

У неділю на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – біля Авдіївки.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Протягом поточної доби, 10 січня, на переважній більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша.

Лише в обідню пору у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, у передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".

Деталі: Серед українських воїнів бойових втрат немає.