У неділю на Донбасі майже тиша
Неділя, 10 січня 2021, 19:08
У неділю на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – біля Авдіївки.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "Протягом поточної доби, 10 січня, на переважній більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша.
Лише в обідню пору у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, у передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".
Деталі: Серед українських воїнів бойових втрат немає.
Українська правда