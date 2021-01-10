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В воскресенье на Донбассе почти тишина

Воскресенье, 10 января 2021, 19:08
В воскресенье на Донбассе почти тишина

В воскресенье на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – возле Авдеевки.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В течение текущих суток, 10 января, на большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина.

Лишь в полдень в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ".

Детали: Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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