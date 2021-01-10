В воскресенье на Донбассе почти тишина
Воскресенье, 10 января 2021, 20:08
В воскресенье на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – возле Авдеевки.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "В течение текущих суток, 10 января, на большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина.
Лишь в полдень в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ".
Детали: Среди украинских воинов боевых потерь нет.
Украинская правда