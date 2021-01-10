Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко готовий піти з посади – коли "скопититься"

Неділя, 10 січня 2021, 23:55

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спокійно ставиться до відходу з посади глави держави.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю програмі "Дійові особи з Наілею Аскер-заде" на телеканалі "Росія-1", пише ТАСС, Дождь

Пряма мова: "Я вже не так гостро сприймаю те, що колись доведеться закінчувати. Раніше це гостро сприймав, а зараз – ні.

Якщо потрібно, буду допомагати, щоб зберегти шматочок цієї країни, цієї землі для дітей. Нове покоління приходить, вони повинні взяти на себе найближчим часом відповідальність за майбутнє країни".

Деталі: Лукашенко також вважає, що час, коли він очолював країну, увійде в історію як "епоха стабільності, миру і справедливості".

Водночас, як пише "Дождь", на питання, чи не втомився він бути президентом, Лукашенко відповів, що людина звикає до всього.

Пряма мова: "Президент – це білка в колесі, зупинитися неможливо. Колесо крутиться, ти біжиш, біжиш, біжиш. Напевно, поки, як кажуть в народі, не скопитишся, тобто не впадеш".

Передісторія:

  • У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Теми: ЛукашенкоБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вибух на газопроводі: "Лубнигаз" підозрює Мосійчука

Лукашенко: Зла на Зеленського не тримаю, він піддається навчанню

Тернопіль таки дотримуватиметься карантину: "уряд вимагає"

оновленоУ ряді регіонів протестують проти підвищення тарифів

"Наступними будете ви": Лукашенко застеріг Росію

Про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще при Януковичі – екс-спецпризначенець

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко: Зла на Зеленського не тримаю, він піддається навчанню
"Наступними будете ви": Лукашенко застеріг Росію
Лукашенко пообіцяв проєкт нової Конституції Білорусі до кінця року
Останні новини
03:17
Twitter заблокував фразу, яка потрапила у тренди після штурму Капітолія
02:16
Сестра 41-го президента США померла від коронавірусу
01:20
Україна на 11-му місці в Європі за швидкістю поширення COVID-19
00:36
Чиновники з адміністрації Трампа: Багато хто з нас відчуває себе зрадженим
23:55
Лукашенко готовий піти з посади – коли "скопититься"
23:34
На локальні протести в Мінську вийшло близько тисячі людей – ЗМІ
23:10
"Британський" коронавірус уже є і в Росії
22:42
У Японії виявили ще один варіант коронавірусу
22:10
При обстеженні водогону "Горлівка-Торецьк" знайшли 4 пориви і гранату
21:22
Голова Тернопільської ОДА вдруге заразився коронавірусом
Усі новини...