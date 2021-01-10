Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко готовий піти з посади – коли "скопититься"

Неділя, 10 січня 2021, 22:55
Лукашенко готовий піти з посади – коли скопититься

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спокійно ставиться до відходу з посади глави держави.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю програмі "Дійові особи з Наілею Аскер-заде" на телеканалі "Росія-1", пише ТАСС, Дождь

Пряма мова: "Я вже не так гостро сприймаю те, що колись доведеться закінчувати. Раніше це гостро сприймав, а зараз – ні.

Якщо потрібно, буду допомагати, щоб зберегти шматочок цієї країни, цієї землі для дітей. Нове покоління приходить, вони повинні взяти на себе найближчим часом відповідальність за майбутнє країни".

Деталі: Лукашенко також вважає, що час, коли він очолював країну, увійде в історію як "епоха стабільності, миру і справедливості".

Водночас, як пише "Дождь", на питання, чи не втомився він бути президентом, Лукашенко відповів, що людина звикає до всього.

Пряма мова: "Президент – це білка в колесі, зупинитися неможливо. Колесо крутиться, ти біжиш, біжиш, біжиш. Напевно, поки, як кажуть в народі, не скопитишся, тобто не впадеш".

Передісторія:

  • У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Останні новини
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
Усі новини...
Реклама: