Лукашенко готовий піти з посади – коли "скопититься"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що спокійно ставиться до відходу з посади глави держави.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю програмі "Дійові особи з Наілею Аскер-заде" на телеканалі "Росія-1", пише ТАСС, Дождь

Пряма мова: "Я вже не так гостро сприймаю те, що колись доведеться закінчувати. Раніше це гостро сприймав, а зараз – ні.

Якщо потрібно, буду допомагати, щоб зберегти шматочок цієї країни, цієї землі для дітей. Нове покоління приходить, вони повинні взяти на себе найближчим часом відповідальність за майбутнє країни".

Деталі: Лукашенко також вважає, що час, коли він очолював країну, увійде в історію як "епоха стабільності, миру і справедливості".

Водночас, як пише "Дождь", на питання, чи не втомився він бути президентом, Лукашенко відповів, що людина звикає до всього.

Пряма мова: "Президент – це білка в колесі, зупинитися неможливо. Колесо крутиться, ти біжиш, біжиш, біжиш. Напевно, поки, як кажуть в народі, не скопитишся, тобто не впадеш".

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