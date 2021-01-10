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Лукашенко готов уйти с поста – когда "скопытится"

Воскресенье, 10 января 2021, 23:55

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что спокойно относится к уходу с должности главы государства.

Источник: Лукашенко в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1", пишет ТАСС, Дождь

Прямая речь: "Я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать. Раньше это остро воспринимал, а сейчас – нет.

Если нужно, буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны".

Детали: Лукашенко также считает, что время, когда он возглавлял страну, войдет в историю как "эпоха стабильности, мира и справедливости".

В то же время, как пишет "Дождь", на вопрос, не устал ли он быть президентом, Лукашенко ответил, что человек привыкает ко всему.

Прямая речь: "Президент — это белка в колесе, остановиться невозможно. Колесо вертится, ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как говорят в народе, не скопытишься, то есть не упадешь".

Предыстория:

  • В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Темы: ЛукашенкоБеларусь


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