Експерти ВООЗ приїдуть до Китаю вивчати походження СOVID 14 січня

Команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка досліджуватиме походження пандемії COVID-19, прибуде до Китаю 14 січня.

Джерело: Reuters з посиланням на Національні органи охорони здоров'я Китаю

Деталі: Національна комісія з охорони здоров’я, яка оголосила дату, не надала детальної інформації про маршрут команди.

Спочатку команда намагалась в'їхати до Китаю на початку січня для розслідування, але цей візит відклали через відсутність на той час дозволу з боку Пекіна.

Reuters також повідомляє, що ціни на нафту падають через відновлені побоювання з приводу світового попиту на паливо на тлі локдаунів у Європі і нових обмежень на пересування в Китаї, другому за величиною споживачу нафти в світі, де різко зросла кількість інфекцій.

Відзначається, що на ранок 11 січня ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,14%, до $ 55,3 за барель після зростання до $ 56,39 – найвищого рівня з 25 лютого 2020 року. Ціна на нафту марки Brent росла чотири сесії підряд.

Американська нафта марки WTI подешевшала на 0,78%, до $ 51,8 за барель. У п'ятницю ціна на нафту WTI досягла піку майже за рік.

Що було раніше: 5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит її експертів. Очікувалось, що група з 10 осіб прибуде найближчим часом. Однак уже 6 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи.

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